Во 2 сезоне сериала «Вистинг» маньяк и убийца, отправленный за решетку Уильямом и Мэгги, неожиданно оказывается на свободе. С него снимают все обвинения. Кроме того, теперь оправданный преступник собирается подать в суд на Вистинга за подтасовку улик. Локальное расследование городка Ларвик грозит вылиться в масштабный международный скандал. Начальство отстраняет Вистинга от дела, чтобы избежать широкой огласки. В это время в норвежской глуши исчезает девушка-блогер. Уильям чувствует, что преступление так или иначе связано с его работой, и начинает собственное тайное расследование.