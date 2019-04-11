В 1 сезоне сериала «Вистинг» главный герой Уильям работает следователем в тихом норвежском городке Ларвик. Обычно преступлений здесь не происходит, а полиции приходится максимум усмирять соседей, шумящих после полуночи. Но однажды, прямо в канун Рождества, неподалеку от города в лесу обнаруживается тело неизвестного мужчины. Экспертиза устанавливает, что труп пролежал там по меньшей мере несколько месяцев, а на обложке найденной рядом рекламной брошюры выявляют отпечатки пальцев известного американского маньяка. Уильям Вистинг берется за расследование, а в помощь ему командируют коллегу из Америки Мэгги Гриффин.