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Step Up: High Water 2018 - 2022 season 2

Step Up: High Water season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Step Up: High Water Seasons Season 2
Step Up: High Water
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 20 March 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes

Series rating

7.5
Rate 20 votes
7.1 IMDb

"Step Up: High Water" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Precision
Season 2 Episode 1
20 March 2019
Splits
Season 2 Episode 2
20 March 2019
Form
Season 2 Episode 3
20 March 2019
Vogue
Season 2 Episode 4
20 March 2019
Inversion
Season 2 Episode 5
20 March 2019
Isolations
Season 2 Episode 6
20 March 2019
Attitude
Season 2 Episode 7
20 March 2019
Azonto
Season 2 Episode 8
20 March 2019
Improvisation
Season 2 Episode 9
20 March 2019
Hip-Hopera
Season 2 Episode 10
20 March 2019
TV series release schedule
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