Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Step Up: High Water 2018 - 2022 season 2
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Filming locations
Kinoafisha
TV Shows
Step Up: High Water
Seasons
Season 2
Step Up: High Water
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
20 March 2019
Production year
2019
Number of episodes
10
Runtime
8 hours 20 minutes
Series rating
7.5
Rate
20
votes
7.1
IMDb
"Step Up: High Water" season 2 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Precision
Season 2
Episode 1
20 March 2019
Splits
Season 2
Episode 2
20 March 2019
Form
Season 2
Episode 3
20 March 2019
Vogue
Season 2
Episode 4
20 March 2019
Inversion
Season 2
Episode 5
20 March 2019
Isolations
Season 2
Episode 6
20 March 2019
Attitude
Season 2
Episode 7
20 March 2019
Azonto
Season 2
Episode 8
20 March 2019
Improvisation
Season 2
Episode 9
20 March 2019
Hip-Hopera
Season 2
Episode 10
20 March 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree