FBI 2018, season 5

Season premiere 20 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 23
Runtime 23 hours 0 minute
"FBI" season 5 description

В 5 сезоне сериала «ФБР» продолжается история о внутренней работе нью-йоркского отделения Федерального бюро расследований. В центре событий вновь оказываются первоклассные агенты, среди которых Мэгги Белл и ее напарник, спецагент Омар Адом «ОА» Зидан. Герои используют все свои навыки и профессионализм, чтобы обеспечить безопасность города. Напомним, в финале предыдущего сезона убийство агента заставляет команду выйти на след преступника, который использует наркоторговцев для использования контрольно-пропускных пунктов в аэропортах. В новом сезоне герои продолжат охотиться за опасными представителями криминального мира.

7.2
Rate 21 votes
7.1 IMDb

Hero's Journey
Season 5 Episode 1
20 September 2022
Love is Blind
Season 5 Episode 2
27 September 2022
Prodigal Son
Season 5 Episode 3
4 October 2022
Victim
Season 5 Episode 4
11 October 2022
Flopped Cop
Season 5 Episode 5
18 October 2022
Double Blind
Season 5 Episode 6
6 November 2022
Ready or Not
Season 5 Episode 7
15 November 2022
Into the Fire
Season 5 Episode 8
22 November 2022
Fortunate Son
Season 5 Episode 9
13 December 2022
Second Life
Season 5 Episode 10
3 January 2023
Heroes
Season 5 Episode 11
10 January 2023
Breakdown
Season 5 Episode 12
24 January 2023
Protégé
Season 5 Episode 13
14 February 2023
Money for Nothing
Season 5 Episode 14
21 February 2023
The Lies We Tell
Season 5 Episode 15
28 February 2023
Family First
Season 5 Episode 16
14 March 2023
Imminent Threat – Part Two
Season 5 Episode 17
4 April 2023
Obligation
Season 5 Episode 18
11 April 2023
Sins of the Past
Season 5 Episode 19
18 April 2023
Sisterhood
Season 5 Episode 20
25 April 2023
Privilege
Season 5 Episode 21
9 May 2023
Torn
Season 5 Episode 22
16 May 2023
God Complex
Season 5 Episode 23
23 May 2023
