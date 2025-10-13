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FBI 2018, season 8
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Kinoafisha
TV Shows
FBI
Seasons
Season 8
FBI
Original title
Season 8
Title
Сезон 8
Season premiere
13 October 2025
Production year
2025
Number of episodes
22
Runtime
22 hours 0 minute
Series rating
7.2
Rate
21
votes
7.1
IMDb
FBI List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Takeover
Season 8
Episode 1
13 October 2025
Captured
Season 8
Episode 2
20 October 2025
Boy Scout
Season 8
Episode 3
27 October 2025
Manifest
Season 8
Episode 4
3 November 2025
Falsetto
Season 8
Episode 5
10 November 2025
Parental
Season 8
Episode 6
17 November 2025
Sanctuary
Season 8
Episode 7
1 December 2025
Ratlined
Season 8
Episode 8
8 December 2025
Lone Wolf
Season 8
Episode 9
15 December 2025
Wolf Pack
Season 8
Episode 10
15 December 2025
Confetti
Season 8
Episode 11
23 February 2026
Daybreak
Season 8
Episode 12
2 March 2026
Fanatics
Season 8
Episode 13
9 March 2026
Forgiven
Season 8
Episode 14
16 March 2026
Crusader
Season 8
Episode 15
23 March 2026
3 Up, 3 Down
Season 8
Episode 16
30 March 2026
Shahadah
Season 8
Episode 17
13 April 2026
Behavior
Season 8
Episode 18
20 April 2026
Fidelity
Season 8
Episode 19
27 April 2026
Roleplay
Season 8
Episode 20
4 May 2026
Long Shot
Season 8
Episode 21
11 May 2026
Defector
Season 8
Episode 22
18 May 2026
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