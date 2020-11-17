Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

FBI 2018, season 3

FBI season 3 poster
Kinoafisha TV Shows FBI Seasons Season 3
FBI
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 17 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 15
Runtime 15 hours 0 minute
"FBI" season 3 description

В 3 сезоне сериала «ФБР» ряды сотрудников правоохранительной структуры вновь пополняются новыми игроками. Очередное расследование снова представляет непосредственный интерес для О.А. – агента, долгое время работавшего под прикрытием. Джубал проявит интерес к давно закрытому делу. Кроме того, в этом сезоне команде ФБР придется неоднократно объединять свои усилия с коллегами из оперативного отдела, а также с представителями полицейского управления Нью-Йорка. Последнее дастся команде ФБР особенно нелегко.

Series rating

7.2
Rate 21 votes
7.1 IMDb

FBI List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Never Trust a Stranger
Season 3 Episode 1
17 November 2020
Unreasonable Doubt
Season 3 Episode 2
24 November 2020
Liar's Poker
Season 3 Episode 3
8 December 2020
Crazy Love
Season 3 Episode 4
24 January 2021
Clean Slate
Season 3 Episode 5
26 January 2021
Uncovered
Season 3 Episode 6
9 February 2021
Discord
Season 3 Episode 7
2 March 2021
Walk the Line
Season 3 Episode 8
9 March 2021
Leverage
Season 3 Episode 9
16 March 2021
Checks and Balances
Season 3 Episode 10
6 April 2021
Brother's Keeper
Season 3 Episode 11
27 April 2021
Fathers and Sons
Season 3 Episode 12
4 May 2021
Short Squeeze
Season 3 Episode 13
11 May 2021
Trigger Effect
Season 3 Episode 14
18 May 2021
Straight Flush
Season 3 Episode 15
25 May 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more