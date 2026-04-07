The Most Heretical Last Boss Queen: From Villainess to Savior 2023 - 2026, season 2

The Most Heretical Last Boss Queen: From Villainess to Savior
Original title: Season 2
Title: Season 2
Season premiere 7 April 2026
Production year 2026
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"The Most Heretical Last Boss Queen: From Villainess to Savior" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Королева, ставшая причиной трагедии, сделает для народа все, что в ее силах» речь вновь пойдет о Прайд Роял Айви. Она продолжает жить в мире отомэ-игры из прошлой жизни, где ей отведена роль будущей тиранической королевы. Теперь Прайд сосредоточена на управлении королевством, пытаясь предотвратить ключевые трагедии. Она вмешивается в судьбы персонажей, меняя их роли, но это порождает новые неожиданные угрозы. Сопротивление знати, заговоры и враги действуют раньше срока, а её знание будущего перестаёт быть абсолютным преимуществом.

6.5 IMDb

The Most Heretical Last Boss Queen: From Villainess to Savior season 2 new episodes release schedule.

TV series release schedule
The Cruel Queen and the Fiance
Season 2 Episode 1
7 April 2026
The Cruel Queen Speaks
Season 2 Episode 2
14 April 2026
Episode 3The Cruel Queen and the Truth
Season 2 Episode 3
21 April 2026
The Cruel Queen Makes a Declaration
Season 2 Episode 4
28 April 2026
The Cruel Queen Takes Notice, and Is Noticed
Season 2 Episode 5
5 May 2026
The Audacious Queen and Alcohol
Season 2 Episode 6
12 May 2026
The Cruel Queen and Alliance Negotiations
Season 2 Episode 7
19 May 2026
The Diabolical Princess and the Fool
Season 2 Episode 8
26 May 2026
Episode 9
Season 2 Episode 9
2 June 2026
Episode 10
Season 2 Episode 10
9 June 2026
Episode 11
Season 2 Episode 11
16 June 2026
Episode 12
Season 2 Episode 12
23 June 2026
