Королева, ставшая причиной трагедии, сделает для народа все, что в ее силах 2023 - 2026, 2 сезон

The Most Heretical Last Boss Queen: From Villainess to Savior 18+
Премьера сезона 7 апреля 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «Королева, ставшая причиной трагедии, сделает для народа все, что в ее силах»

Во 2 сезоне сериала «Королева, ставшая причиной трагедии, сделает для народа все, что в ее силах» речь вновь пойдет о Прайд Роял Айви. Она продолжает жить в мире отомэ-игры из прошлой жизни, где ей отведена роль будущей тиранической королевы. Теперь Прайд сосредоточена на управлении королевством, пытаясь предотвратить ключевые трагедии. Она вмешивается в судьбы персонажей, меняя их роли, но это порождает новые неожиданные угрозы. Сопротивление знати, заговоры и враги действуют раньше срока, а её знание будущего перестаёт быть абсолютным преимуществом.

6.5 IMDb

График выхода новых серий Королева, ставшая причиной трагедии, сделает для народа все, что в ее силах 2 сезона

Жестокая королева и жених The Cruel Queen and the Fiance
Сезон 2 Серия 1
7 апреля 2026
Жестокая королева говорит The Cruel Queen Speaks
Сезон 2 Серия 2
14 апреля 2026
Жестокая королева и правда Episode 3The Cruel Queen and the Truth
Сезон 2 Серия 3
21 апреля 2026
Жестокая королева делает заявление The Cruel Queen Makes a Declaration
Сезон 2 Серия 4
28 апреля 2026
Жестокая королева обращает внимание и сама становится объектом внимания The Cruel Queen Takes Notice, and Is Noticed
Сезон 2 Серия 5
5 мая 2026
Смелая королева и алкоголь The Audacious Queen and Alcohol
Сезон 2 Серия 6
12 мая 2026
Жестокая королева и переговоры об альянсе The Cruel Queen and Alliance Negotiations
Сезон 2 Серия 7
19 мая 2026
Дьявольская принцесса и шут The Diabolical Princess and the Fool
Сезон 2 Серия 8
26 мая 2026
Episode 9
Сезон 2 Серия 9
2 июня 2026
Episode 10
Сезон 2 Серия 10
9 июня 2026
Episode 11
Сезон 2 Серия 11
16 июня 2026
Episode 12
Сезон 2 Серия 12
23 июня 2026
