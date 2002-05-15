Menu
Hikaru no Go 2001 - 2003 season 2
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Hikaru no Go
12+
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
15 May 2002
Production year
2002
Number of episodes
30
Runtime
12 hours 30 minutes
Series rating
8.1
Rate
12
votes
8.3
IMDb
"Hikaru no Go" season 2 list of episodes.
Season 1
Season 2
Season 3
The Preliminary Starts
Season 2
Episode 1
15 May 2002
The Last Day of the Preliminaries
Season 2
Episode 2
22 May 2002
Team Formed!
Season 2
Episode 3
29 May 2002
Don't Win
Season 2
Episode 4
5 June 2002
There is Only One Winner
Season 2
Episode 5
12 June 2002
My Name is...
Season 2
Episode 6
19 June 2002
The Pro Exam Begins
Season 2
Episode 7
26 June 2002
The Challengers
Season 2
Episode 8
3 July 2002
The Dead Moment
Season 2
Episode 9
10 July 2002
Whereabouts of the Win
Season 2
Episode 10
17 July 2002
Three Weeks Isn't Enough!
Season 2
Episode 11
24 July 2002
The First One to Pass
Season 2
Episode 12
31 July 2002
Waya vs Shindou
Season 2
Episode 13
7 August 2002
A Desperate Life
Season 2
Episode 14
14 August 2002
Hikaru vs Ochi
Season 2
Episode 15
21 August 2002
The Last Day of the Pro Exam Finals
Season 2
Episode 16
28 August 2002
To the World of the Pros
Season 2
Episode 17
4 September 2002
Sai vs Meijin
Season 2
Episode 18
11 September 2002
A Painful Match
Season 2
Episode 19
18 September 2002
Fujiwara no Sai
Season 2
Episode 20
25 September 2002
Kurata 6-dan
Season 2
Episode 21
2 October 2002
Hikaru vs Akira
Season 2
Episode 22
9 October 2002
The Confession of Sai
Season 2
Episode 23
16 October 2002
Excitement (A.K.A. Excited Spirits)
Season 2
Episode 24
23 October 2002
Sai vs. Toya Koyo
Season 2
Episode 25
30 October 2002
The Thousand Year Answer
Season 2
Episode 26
6 November 2002
Let Me Play Sai!
Season 2
Episode 27
13 November 2002
One-Color Go
Season 2
Episode 28
20 November 2002
Toya Koyo Retires!
Season 2
Episode 29
27 November 2002
Farewell Hikaru
Season 2
Episode 30
4 December 2002
