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Yuliya Dalinskaya
Yuliya Dalinskaya
Kinoafisha
Persons
Yuliya Dalinskaya
Yuliya Dalinskaya
Yuliya Dalinskaya
Occupation
Actress
Actor type
Comedy actress
,
Romantic actress
,
Thriller heroine
Popular Films
5.0
Nesvyataya Valentina
(2026)
4.3
Aeroport
(2026)
0.0
Chestnaya igra
Filmography
5
Nesvyataya Valentina
Nesvyataya Valentina
Romantic, Comedy
2026, Russia
Watch trailer
4.3
Aeroport
Thriller, Detective
2026, Russia
Watch trailer
Chestnaya igra
Comedy, Sport, Drama
, Russia
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