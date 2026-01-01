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Yuliya Dalinskaya Yuliya Dalinskaya
Kinoafisha Persons Yuliya Dalinskaya

Yuliya Dalinskaya

Yuliya Dalinskaya

Occupation
Actress
Actor type
Comedy actress, Romantic actress, Thriller heroine

Popular Films

Nesvyataya Valentina 5.0
Nesvyataya Valentina (2026)
Aeroport 4.3
Aeroport (2026)
0.0
Chestnaya igra

Filmography

Nesvyataya Valentina 5
Nesvyataya Valentina Nesvyataya Valentina
Romantic, Comedy 2026, Russia
Watch trailer
Aeroport 4.3
Aeroport
Thriller, Detective 2026, Russia
Watch trailer
Chestnaya igra
Comedy, Sport, Drama , Russia
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