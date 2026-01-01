Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Mariya Syomkina
Mariya Syomkina Mariya Syomkina
Kinoafisha Persons Mariya Syomkina

Mariya Syomkina

Mariya Syomkina

Date of Birth
26 October 1976
Age
49 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Comedy actress, Romantic actress, Dramatic actress

Popular Films

Ya budu ryadom 6.5
Ya budu ryadom (2012)
The House in the Heart 6.4
The House in the Heart (2014)
V ritme tango 6.2
V ritme tango (2006)

Filmography

Genre
Year
Vozrast schastya
Vozrast schastya
Romantic 2022, Russia
Hraniteli puti
Hraniteli puti Hraniteli puti
Sci-Fi 2022, Kazakhstan
Smeshannye chuvstva 4.2
Smeshannye chuvstva Smeshannye chuvstva
Comedy 2014, Russia
Watch trailer
Mamy 3 4.6
Mamy 3 Mamy 3
Comedy, Family 2014, Russia
Watch trailer
The House in the Heart 6.4
The House in the Heart Domik v serdtse
Comedy, Family, Romantic 2014, Armenia / Russia
Watch trailer
12 mesyatsev 5
12 mesyatsev 12 mesyatsev
Romantic, Comedy 2012, Russia
Watch trailer
Tot eshchyo Karloson! 5.3
Tot eshchyo Karloson! Tot eshchyo Karloson!
Comedy 2012, Russia
Watch trailer
Ya budu ryadom 6.5
Ya budu ryadom Ya budu ryadom
Drama 2012, Russia / Ukraine
Watch trailer
Office Romance. Our Time 5.6
Office Romance. Our Time Sluzhebnyy roman. Nashe vremya
Comedy, Drama 2011, Russia
Watch trailer
Vsegda govori «vsegda» 5
Vsegda govori «vsegda» 5
Drama, Romantic 2009, Russia
Aziat 4.6
Aziat Aziat
Action 2008, Russia
Zashchita protiv
Zashchita protiv
Drama, Romantic, Crime, Detective 2007, Russia
Papiny dochki 4.8
Papiny dochki
Comedy, Family 2007, Russia
Antidope 4.4
Antidope Antidope
Comedy, Crime, Action 2007, Russia
V ritme tango 6.2
V ritme tango
Romantic, Crime 2006, Russia/Argentina
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more