Kinoafisha
Mariya Syomkina
Mariya Syomkina
Mariya Syomkina
Date of Birth
26 October 1976
Age
49 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Comedy actress, Romantic actress, Dramatic actress
Popular Films
6.5
Ya budu ryadom
(2012)
6.4
The House in the Heart
(2014)
6.2
V ritme tango
(2006)
Filmography
Vozrast schastya
Romantic
2022, Russia
Hraniteli puti
Hraniteli puti
Sci-Fi
2022, Kazakhstan
4.2
Smeshannye chuvstva
Smeshannye chuvstva
Comedy
2014, Russia
Watch trailer
4.6
Mamy 3
Mamy 3
Comedy, Family
2014, Russia
Watch trailer
6.4
The House in the Heart
Domik v serdtse
Comedy, Family, Romantic
2014, Armenia / Russia
Watch trailer
5
12 mesyatsev
12 mesyatsev
Romantic, Comedy
2012, Russia
Watch trailer
5.3
Tot eshchyo Karloson!
Tot eshchyo Karloson!
Comedy
2012, Russia
Watch trailer
6.5
Ya budu ryadom
Ya budu ryadom
Drama
2012, Russia / Ukraine
Watch trailer
5.6
Office Romance. Our Time
Sluzhebnyy roman. Nashe vremya
Comedy, Drama
2011, Russia
Watch trailer
Vsegda govori «vsegda» 5
Drama, Romantic
2009, Russia
4.6
Aziat
Aziat
Action
2008, Russia
Zashchita protiv
Drama, Romantic, Crime, Detective
2007, Russia
4.8
Papiny dochki
Comedy, Family
2007, Russia
4.4
Antidope
Antidope
Comedy, Crime, Action
2007, Russia
6.2
V ritme tango
Romantic, Crime
2006, Russia/Argentina
