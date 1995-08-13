Alina Barkalova

Menu
Date of Birth
13 August 1995
Age
30 years old
Zodiac sign
Leo
Popular Films
5.9
Ukradi moyu mechtu
(2025)
Filmography
Genre
All
Comedy
Year
All
2025
All
1
Films
1
Actress
1
5.9
Ukradi moyu mechtu
Ukradi moyu mechtu
Comedy
2025, Russia
Watch trailer
