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Mikhail Orlov
Mikhail Orlov
Kinoafisha
Persons
Mikhail Orlov
Mikhail Orlov
Mikhail Orlov
Date of Birth
16 July 1976
Age
50 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Comedy actor
,
Romantic hero
,
Dramatic actor
Popular Films
7.6
Strasti po Matveyu
(2023)
7.5
Mir! Druzhba! Zhvachka!
(2020)
7.5
Smeshnaya istoriya
(2023)
Filmography
Hrushchevskij sindrom: pora vzroslet
Drama, Comedy
2026, Russia
Skazochnye vykhodnye
Skazochnye vykhodnye
Family
2026, Russia
4.9
Zhdun 2
Zhdun 2
Comedy, Family
2026, Russia
Watch trailer
Tickets
4.6
Ravioli Oli
Ravioli Oli
Comedy, Romantic
2026, Russia
Watch trailer
Priklyucheniya pingvinenka
Family
2026, Russia
Carevna Nesmeyana
Family, Fantasy
2026, Russia
Watch trailer
Zhivaya kniga
Fantasy, Family
2026, Russia
6.4
Nikto ne znaet pro Manpupuner
Adventure, Drama,
2025, Russia
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