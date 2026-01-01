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Mikhail Orlov
Mikhail Orlov Mikhail Orlov
Kinoafisha Persons Mikhail Orlov

Mikhail Orlov

Mikhail Orlov

Date of Birth
16 July 1976
Age
50 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Comedy actor, Romantic hero, Dramatic actor

Popular Films

Strasti po Matveyu 7.6
Strasti po Matveyu (2023)
Mir! Druzhba! Zhvachka! 7.5
Mir! Druzhba! Zhvachka! (2020)
Smeshnaya istoriya 7.5
Smeshnaya istoriya (2023)

Filmography

Hrushchevskij sindrom: pora vzroslet
Drama, Comedy 2026, Russia
Skazochnye vykhodnye Skazochnye vykhodnye
Family 2026, Russia
Zhdun 2 4.9
Zhdun 2 Zhdun 2
Comedy, Family 2026, Russia
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Tickets
Ravioli Oli 4.6
Ravioli Oli Ravioli Oli
Comedy, Romantic 2026, Russia
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Priklyucheniya pingvinenka
Family 2026, Russia
Carevna Nesmeyana
Family, Fantasy 2026, Russia
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Zhivaya kniga
Fantasy, Family 2026, Russia
Nikto ne znaet pro Manpupuner 6.4
Nikto ne znaet pro Manpupuner
Adventure, Drama, 2025, Russia
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