Mark Aleksandrov

Date of Birth
12 August 2010
Age
15 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Gruppa krovi (2025)

Filmography

Genre
Year
Gruppa krovi 7.3
Gruppa krovi Gruppa krovi
War, Drama 2025, Russia
