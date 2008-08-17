Menu
Andrey Rudyka
Andrey Rudyka
Date of Birth
17 August 2008
Age
17 years old
Zodiac sign
Leo
Popular Films
7.1
Gruppa krovi
(2025)
Filmography
Genre
All
Drama
War
Year
All
2025
All
1
Films
1
Actor
1
7.1
Gruppa krovi
Gruppa krovi
War, Drama
2025, Russia
Watch trailer
