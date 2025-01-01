Menu
Mike Henry
Awards
Awards and nominations of Mike Henry
Mike Henry
About
Filmography
Awards
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Nominee
