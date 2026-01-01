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Yuriy Khmelnitskiy Yuriy Khmelnitskiy
Kinoafisha Persons Yuriy Khmelnitskiy

Yuriy Khmelnitskiy

Yuriy Khmelnitskiy

Date of Birth
3 September 1990
Age
35 years old
Zodiac sign
Virgo

Popular Films

Ice 3 7.5
Ice 3 (2024)
Alice in Wonderland 3.9
Alice in Wonderland (2025)
Alisa v Strane Chudes. Bezumnye priklyucheniya 0.0
Alisa v Strane Chudes. Bezumnye priklyucheniya (2026)

Filmography

Alisa v Strane Chudes. Bezumnye priklyucheniya
Alisa v Strane Chudes. Bezumnye priklyucheniya
Fantasy, Adventure, Family 2026, Russia
Alice in Wonderland 3.9
Alice in Wonderland Alisa v Strane Chudes
Musical 2025, Russia
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Ice 3 7.5
Ice 3 Lyod 3
Romantic, Drama, Sport 2024, Russia
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