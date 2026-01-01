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Yuriy Khmelnitskiy
Yuriy Khmelnitskiy
Kinoafisha
Persons
Yuriy Khmelnitskiy
Yuriy Khmelnitskiy
Yuriy Khmelnitskiy
Date of Birth
3 September 1990
Age
35 years old
Zodiac sign
Virgo
Popular Films
7.5
Ice 3
(2024)
3.9
Alice in Wonderland
(2025)
0.0
Alisa v Strane Chudes. Bezumnye priklyucheniya
(2026)
Filmography
Alisa v Strane Chudes. Bezumnye priklyucheniya
Fantasy, Adventure, Family
2026, Russia
3.9
Alice in Wonderland
Alisa v Strane Chudes
Musical
2025, Russia
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7.5
Ice 3
Lyod 3
Romantic, Drama, Sport
2024, Russia
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