Anastasiya Ryseva
Kinoafisha
Persons
Anastasiya Ryseva
Anastasiya Ryseva
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress
Popular Films
8.8
Parmskie fialki
(2023)
7.1
Kordon
(2024)
5.9
Chuzhaya krov
(2018)
Vera bolshe ne verit v principy
Detective
2025, Russia
Ne ostavlyaj menya odnu
Drama, Romantic
2025, Russia
7.1
Kordon
Detective
2024, Russia
Vera bolshe ne verit v sovpadeniya
Detective
2024, Russia
8.8
Parmskie fialki
Romantic
2023, Russia
Podmoskovnaya kadril
Romantic
2023, Russia
Vera bolshe ne verit v primety
Detective
2023, Russia
Duel korolev
Detective
2022, Russia
5.9
Chuzhaya krov
Drama
2018, Russia
