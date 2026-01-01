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Neeru Bajwa
Neeru Bajwa Neeru Bajwa
Kinoafisha Persons Neeru Bajwa

Neeru Bajwa

Neeru Bajwa

Date of Birth
26 August 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

Jawaak 9.0
Jawaak (2026)
Shayar 8.7
Shayar (2024)
Shukrana 8.4
Shukrana (2024)

Filmography

Jawaak 9
Jawaak Jawaak
Drama 2026, India
Watch trailer
Sardaar Ji 3 4.1
Sardaar Ji 3 Sardaar Ji 3
Musical 2025, India
Son of Sardaar 2 5.8
Son of Sardaar 2 Son of Sardaar 2
Comedy 2025, India
Watch trailer
Phaphey Kuttniyan 5.5
Phaphey Kuttniyan Phaphey Kuttniyan
Comedy 2025, India
Watch trailer
Madhaniyan 5.8
Madhaniyan Madhaniyan
Drama 2025, India
Shayar 8.7
Shayar Shayar
Drama 2024, India
Jatt & Juliet 3 6.1
Jatt & Juliet 3 Jatt & Juliet 3
Comedy, Romantic 2024, India
Shukrana 8.4
Shukrana Shukrana
Drama 2024, India
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