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Neeru Bajwa
Neeru Bajwa
Kinoafisha
Persons
Neeru Bajwa
Neeru Bajwa
Neeru Bajwa
Date of Birth
26 August 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Romantic actress
Popular Films
9.0
Jawaak
(2026)
8.7
Shayar
(2024)
8.4
Shukrana
(2024)
Filmography
9
Jawaak
Jawaak
Drama
2026, India
Watch trailer
4.1
Sardaar Ji 3
Sardaar Ji 3
Musical
2025, India
5.8
Son of Sardaar 2
Son of Sardaar 2
Comedy
2025, India
Watch trailer
5.5
Phaphey Kuttniyan
Phaphey Kuttniyan
Comedy
2025, India
Watch trailer
5.8
Madhaniyan
Madhaniyan
Drama
2025, India
8.7
Shayar
Shayar
Drama
2024, India
6.1
Jatt & Juliet 3
Jatt & Juliet 3
Comedy, Romantic
2024, India
8.4
Shukrana
Shukrana
Drama
2024, India
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