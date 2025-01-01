Menu
Aleksandr Poylov
Date of Birth
2 February 1992
Age
33 years old
Zodiac sign
Aquarius
Popular Films
0.0
Esli serdce drognet
(2023)
0.0
Hroniki russkoj revolyucii
(2025)
0.0
Ekaterina II: Zakat Velikoy
(2022)
Filmography
Hroniki russkoj revolyucii
Drama, History
2025, Russia
Esli serdce drognet
Romantic
2023, Russia
Ekaterina II: Zakat Velikoy
Ekaterina II: Zakat Velikoy
Drama, History, Short
2022, Russia
