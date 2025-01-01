Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aleksandr Poylov
Kinoafisha Persons Aleksandr Poylov

Aleksandr Poylov

Date of Birth
2 February 1992
Age
33 years old
Zodiac sign
Aquarius

Popular Films

Esli serdce drognet 0.0
Esli serdce drognet (2023)
Hroniki russkoj revolyucii 0.0
Hroniki russkoj revolyucii (2025)
Ekaterina II: Zakat Velikoy 0.0
Ekaterina II: Zakat Velikoy (2022)

Filmography

Genre
Year
All 3 Films 1 TV Shows 2 Actor 3
Hroniki russkoj revolyucii
Hroniki russkoj revolyucii
Drama, History 2025, Russia
Esli serdce drognet
Esli serdce drognet
Romantic 2023, Russia
Ekaterina II: Zakat Velikoy
Ekaterina II: Zakat Velikoy Ekaterina II: Zakat Velikoy
Drama, History, Short 2022, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more