Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Igor Poplauhin Awards

Awards and nominations of Igor Poplauhin

Awards and nominations of Igor Poplauhin
Cannes Film Festival 2018 Cannes Film Festival 2018
Cinefondation Award
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2018 Sochi Open Russian Film Festival 2018
Kinotavr. Short Film
Winner
Window to Europe 2022 Window to Europe 2022
Best Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more