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Kseniya Treyster
Kseniya Treyster Kseniya Treyster
Kinoafisha Persons Kseniya Treyster

Kseniya Treyster

Kseniya Treyster

Date of Birth
17 November 2001
Age
24 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Dramatic actress, Fantasy heroine, Comedy actress

Popular Films

Mir! Druzhba! Zhvachka! 7.5
Mir! Druzhba! Zhvachka! (2020)
Tysyacha «net» i odno «da» 7.1
Tysyacha «net» i odno «da» (2025)
Natali i Aleksandr 7.0
Natali i Aleksandr (2025)

Filmography

Alenkiy cvetochek
Family, Fantasy 2028, Russia
Moshennik. Istoriya klouna
Comedy, Drama 2027, Russia
Vegetaciya
Vegetaciya
Sci-Fi 2026, Russia
Poluraspad
Poluraspad
Drama 2026, Russia
Chuzhoj gorod
Detective, History 2026, Russia
Angels of War 6.8
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Drama, History, War 2026, Russia
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Fantasy, Adventure 2025, Russia
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