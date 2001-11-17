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Kseniya Treyster
Kseniya Treyster
Kinoafisha
Persons
Kseniya Treyster
Kseniya Treyster
Kseniya Treyster
Date of Birth
17 November 2001
Age
24 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Dramatic actress
,
Fantasy heroine
,
Comedy actress
Popular Films
7.5
Mir! Druzhba! Zhvachka!
(2020)
7.1
Tysyacha «net» i odno «da»
(2025)
7.0
Natali i Aleksandr
(2025)
Filmography
Alenkiy cvetochek
Family, Fantasy
2028, Russia
Moshennik. Istoriya klouna
Comedy, Drama
2027, Russia
Vegetaciya
Sci-Fi
2026, Russia
Poluraspad
Drama
2026, Russia
Chuzhoj gorod
Detective, History
2026, Russia
6.8
Angels of War
Drama, History, War
2026, Russia
Watch trailer
Tickets
BASTA. Nachalo Igry
BASTA. Nachalo Igry
Music, Biography
2026, Russia
Watch trailer
5.5
Eterna
Fantasy, Adventure
2025, Russia
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