Dava
Dava
Dava
Dava
Dava
Date of Birth
16 March 1993
Age
32 years old
Zodiac sign
Pisces
Popular Films
7.0
Mokrye majki
(2024)
5.9
Not Home Alone 2
(2025)
Tickets
5.8
Bar MoskvaChiki
(2024)
Ne odna doma 3
Comedy
2026, Russia
Interesnoe polozhenie
Comedy
2025, Russia
Blogery vzaperti
Comedy
2025, Russia
Pogonya
Reality-TV
2025, Russia
5.9
Not Home Alone 2
Ne odna doma 2
Family, Comedy
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
7
Mokrye majki
Comedy
2024, Russia
5.8
Bar MoskvaChiki
Bar MoskvaChiki
Comedy
2024, Russia
Watch trailer
4.8
Not home alone
Not home alone
Comedy
2024, Russia
Watch trailer
Bitva pokolenij
Reality-TV
2022, Russia
Evgenich
Comedy
2021, Russia
Dvojnaya zhizn Mi
Music
, Belarus
