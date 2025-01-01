Menu
Dava
Date of Birth
16 March 1993
Age
32 years old
Zodiac sign
Pisces

Popular Films

Mokrye majki
Mokrye majki (2024)
Not Home Alone 2
Not Home Alone 2 (2025)
Bar MoskvaChiki
Bar MoskvaChiki (2024)

Filmography

Ne odna doma 3
Comedy 2026, Russia
Interesnoe polozhenie
Comedy 2025, Russia
Blogery vzaperti
Comedy 2025, Russia
Pogonya
Reality-TV 2025, Russia
Not Home Alone 2
Not Home Alone 2 Ne odna doma 2
Family, Comedy 2025, Russia
Mokrye majki
Comedy 2024, Russia
Bar MoskvaChiki
Bar MoskvaChiki Bar MoskvaChiki
Comedy 2024, Russia
Not home alone
Comedy 2024, Russia
Bitva pokolenij
Reality-TV 2022, Russia
Evgenich
Comedy 2021, Russia
Dvojnaya zhizn Mi
Music , Belarus
