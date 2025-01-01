Menu
Awards and nominations of James Madigan

James Madigan
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
BAFTA Awards 2006 BAFTA Awards 2006
Best Visual Effects
Nominee
