Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джеймс Мэдигэн
Награды
Награды и номинации Джеймс Мэдигэн
James Madigan
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джеймс Мэдигэн
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Победитель
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Visual Effects
Номинант
У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь
Стэйтем стал мемом: фанаты проанализировали фильмы с актером и нашли, что их объединяет
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667