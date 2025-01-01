Menu
Kinoafisha Persons Mark Cendrowski Awards

Awards and nominations of Mark Cendrowski

Mark Cendrowski
Awards and nominations of Mark Cendrowski
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
