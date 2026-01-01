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Lena Tronina
Lena Tronina Lena Tronina
Kinoafisha Persons Lena Tronina

Lena Tronina

Lena Tronina

Date of Birth
31 July 1990
Age
36 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Thriller heroine

Popular Films

Happy End 7.1
Happy End (2021)
Identifikaciya 6.9
Identifikaciya (2022)
Once Were Rebels 6.5
Once Were Rebels (2019)

Filmography

Kazino
Kazino
Drama 2026, Russia
Panic Attacks 5.5
Panic Attacks Panicheskiye Ataki
Drama 2023, Russia
Watch trailer
Identifikaciya 6.9
Identifikaciya
Drama, Detective 2022, Russia
Avrora 6.1
Avrora
Comedy 2022, Russia
Zamerzshie 5.6
Zamerzshie
Detective, Thriller, Crime 2022, Russia
Neyro
Sci-Fi, Thriller 2022, Russia
Skazki Pushkina. Dlya vzroslyh 4.8
Skazki Pushkina. Dlya vzroslyh
Drama 2021, Russia
Happy End 7.1
Happy End
Drama, Comedy 2021, Russia
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