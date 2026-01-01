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Lena Tronina
Lena Tronina
Kinoafisha
Persons
Lena Tronina
Lena Tronina
Lena Tronina
Date of Birth
31 July 1990
Age
36 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Thriller heroine
Popular Films
7.1
Happy End
(2021)
6.9
Identifikaciya
(2022)
6.5
Once Were Rebels
(2019)
Filmography
Kazino
Drama
2026, Russia
5.5
Panic Attacks
Panicheskiye Ataki
Drama
2023, Russia
Watch trailer
6.9
Identifikaciya
Drama, Detective
2022, Russia
6.1
Avrora
Comedy
2022, Russia
5.6
Zamerzshie
Detective, Thriller, Crime
2022, Russia
Neyro
Sci-Fi, Thriller
2022, Russia
4.8
Skazki Pushkina. Dlya vzroslyh
Drama
2021, Russia
7.1
Happy End
Drama, Comedy
2021, Russia
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