Marusya Klimova
Date of Birth
4 July 1989
Age
36 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Comedy actress, Romantic actress, Dramatic actress

Popular Films

7.7
Ochen sinyaya boroda (2023)
Naparniki 7.5
Naparniki (2023)
Za schastem 7.5
Za schastem (2021)

Filmography

Genre
Year
Tri sestry 5.1
Tri sestry
Comedy 2025, Russia
Mokrye majki 7
Mokrye majki
Comedy 2024, Russia
Gudbaj 2.6
Gudbaj
Comedy 2024, Russia
Limitchicy 6.1
Limitchicy
Romantic 2023, Russia
7.7
Ochen sinyaya boroda
Thriller 2023, Russia
Politekh 6.1
Politekh
Comedy 2023, Russia
Naparniki 7.5
Naparniki
Detective, Comedy 2023, Russia
Tayna «Beloy vorony» 6.7
Tayna «Beloy vorony»
Detective 2023, Russia
Chestniy razvod 2 6.7
Chestniy razvod 2 Chestniy razvod 2
Comedy 2022, Russia
Al-Kapotnya 7.1
Al-Kapotnya
Comedy, Drama, Romantic 2021, Russia
Lyubov v zharkie nedeli 5.2
Lyubov v zharkie nedeli
Comedy, Romantic 2021, Russia
Za schastem 7.5
Za schastem
Drama, Comedy, Romantic 2021, Russia
Ubit bossa 4.8
Ubit bossa Ubit bossa
Comedy 2021, Russia
Love in Hot Weeks 5.2
Love in Hot Weeks
Comedy 2020, Russia
Proekt «Anna Nikolaevna» 6.2
Proekt «Anna Nikolaevna»
Drama, Comedy, Sci-Fi 2020, Russia
FEAR 4.2
FEAR Хартс
Thriller 2020, Russia
Strekoza 5.4
Strekoza
Drama, Crime, Romantic 2018, Ukraine
Papa na vyrost
Papa na vyrost
Comedy, Family 2015, Russia
