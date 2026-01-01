Marusya Klimova

Menu
Date of Birth
4 July 1989
Age
36 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Comedy actress, Romantic actress, Dramatic actress
Popular Films
7.7
Ochen sinyaya boroda
(2023)
7.5
Naparniki
(2023)
7.5
Za schastem
(2021)
5.1
Tri sestry
Comedy
2025, Russia
7
Mokrye majki
Comedy
2024, Russia
2.6
Gudbaj
Comedy
2024, Russia
6.1
Limitchicy
Romantic
2023, Russia
7.7
Ochen sinyaya boroda
Thriller
2023, Russia
6.1
Politekh
Comedy
2023, Russia
7.5
Naparniki
Detective, Comedy
2023, Russia
6.7
Tayna «Beloy vorony»
Detective
2023, Russia
6.7
Chestniy razvod 2
Chestniy razvod 2
Comedy
2022, Russia
7.1
Al-Kapotnya
Comedy, Drama, Romantic
2021, Russia
5.2
Lyubov v zharkie nedeli
Comedy, Romantic
2021, Russia
7.5
Za schastem
Drama, Comedy, Romantic
2021, Russia
4.8
Ubit bossa
Ubit bossa
Comedy
2021, Russia
Watch trailer
5.2
Love in Hot Weeks
Comedy
2020, Russia
6.2
Proekt «Anna Nikolaevna»
Drama, Comedy, Sci-Fi
2020, Russia
4.2
FEAR
Хартс
Thriller
2020, Russia
5.4
Strekoza
Drama, Crime, Romantic
2018, Ukraine
Papa na vyrost
Comedy, Family
2015, Russia
