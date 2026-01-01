Marina Bogatova

Menu
Date of Birth
27 November 1988
Age
37 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Science-fiction heroine

Popular Films

Bednye lyudi 7.6
Bednye lyudi (2016)
Dva kholma. Film 7.4
Dva kholma. Film (2022)
Koroche 7.0
Koroche (2019)

Filmography

Genre
Year
Slepaya lyubov
Slepaya lyubov
Romantic 2025, Russia
Dva holma 6.9
Dva holma
Comedy 2022, Russia
Dva kholma. Film 7.4
Dva kholma. Film
Comedy, Sci-Fi 2022, Russia
Koroche 7
Koroche
Comedy 2019, Russia
Ulica 6.7
Ulica
Comedy, Drama 2017, Russia
Bednye lyudi 7.6
Bednye lyudi
Comedy 2016, Russia
Nastoyashchaya Vanga
Nastoyashchaya Vanga
Documentary 2014, Russia
Nevesta moego druga 4.2
Nevesta moego druga
Drama 2012, Russia / Ukraine
