Marina Bogatova
Marina Bogatova
Marina Bogatova
Date of Birth
27 November 1988
Age
37 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Science-fiction heroine
Popular Films
7.6
Bednye lyudi
(2016)
7.4
Dva kholma. Film
(2022)
7.0
Koroche
(2019)
Filmography
Genre
All
Comedy
Documentary
Drama
Romantic
Sci-Fi
Year
All
2025
2022
2019
2017
2016
2014
2012
All
8
Films
2
TV Shows
6
Actress
8
Slepaya lyubov
Romantic
2025, Russia
6.9
Dva holma
Comedy
2022, Russia
7.4
Dva kholma. Film
Dva kholma. Film
Comedy, Sci-Fi
2022, Russia
Watch trailer
7
Koroche
Comedy
2019, Russia
6.7
Ulica
Comedy, Drama
2017, Russia
7.6
Bednye lyudi
Comedy
2016, Russia
Nastoyashchaya Vanga
Documentary
2014, Russia
4.2
Nevesta moego druga
Nevesta moego druga
Drama
2012, Russia / Ukraine
