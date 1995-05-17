Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Anastasiya Krylova
Kinoafisha
Persons
Anastasiya Krylova
Anastasiya Krylova
Date of Birth
17 May 1995
Age
30 years old
Zodiac sign
Taurus
Popular Films
0.0
Nesladkoe predlozhenie
(2020)
0.0
Trudnye podrostki. Realnost
(2021)
0.0
Aleksandr I
(2025)
Filmography
Genre
All
Action
Adventure
Comedy
Detective
Documentary
Drama
Family
History
Romantic
Sci-Fi
Sport
Thriller
Year
All
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
All
14
Films
1
TV Shows
13
Actress
14
Priklyucheniya pingvinenka
Family
2026, Russia
Aleksandr I
History
2025, Russia
Bolshaya voda
Action, Detective, Adventure
2025, Russia
Afroderevnya
Comedy
2025, Russia
Tajny Kareninoj
Documentary
2024, Russia
Roditeli roditelej
Comedy
2024, Russia
Living Life
Thriller
2023, Russia
Zakryt geshtalt
Comedy, Sci-Fi
2022, Russia
Trudnye podrostki. Realnost
Documentary
2021, Russia
Dom, gde serdce
Drama, Romantic
2021, Ukraine
Topi
Drama, Sci-Fi, Thriller
2021, Russia
Nesladkoe predlozhenie
Romantic
2020, Ukraine
Trudnye podrostki
Drama, Comedy, Sport
2019, Russia
Ispravlennomu verit
Drama, Detective
2018, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree