Marina Kondratyeva
Date of Birth
26 February 1976
Age
49 years old
Zodiac sign
Pisces
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Alla-taksi 7.9
Alla-taksi (2024)
Беглец 7.2
Беглец (2016)
Koroche 7.0
Koroche (2019)

Filmography

Genre
Year
Serdce Very
Serdce Very
Romantic 2026, Russia
TheatreHD: Zhenitba
TheatreHD: Zhenitba
Theatrical 2025, Russia
Tickets
Alla-taksi 7.9
Alla-taksi
Romantic 2024, Russia
Sluchaynyy brak
Sluchaynyy brak
Romantic 2023, Russia
Hrustalnaya koroleva
Hrustalnaya koroleva
Romantic 2023, Russia
Novyj muzh nashej mamy
Novyj muzh nashej mamy
Romantic 2023, Russia
Kacheli pod kupolom
Kacheli pod kupolom
Romantic 2023, Russia
23 avgusta
23 avgusta
Romantic 2023, Russia
Lyubov bez prava peredachi
Lyubov bez prava peredachi
Romantic 2022, Russia
Lyublyu otca i syna
Lyublyu otca i syna
Drama, Romantic 2020, Russia
Koroche 7
Koroche
Comedy 2019, Russia
Neznakomka v zerkale
Neznakomka v zerkale
Drama, Romantic 2018, Russia
Sledstvie lyubvi
Sledstvie lyubvi
Romantic, Detective 2017, Russia
Беглец 7.2
Беглец Беглец
Drama, Crime 2016, Russia
Gorizont
Gorizont
Sci-Fi , Russia
