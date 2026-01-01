Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Marina Kondratyeva
Marina Kondratyeva
Kinoafisha
Persons
Marina Kondratyeva
Marina Kondratyeva
Marina Kondratyeva
Date of Birth
26 February 1976
Age
49 years old
Zodiac sign
Pisces
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Comedy actress
Popular Films
7.9
Alla-taksi
(2024)
7.2
Беглец
(2016)
7.0
Koroche
(2019)
Filmography
Genre
All
Comedy
Crime
Detective
Drama
Romantic
Sci-Fi
Theatrical
Year
All
2026
2025
2024
2023
2022
2020
2019
2018
2017
2016
All
15
Films
2
TV Shows
13
Actress
15
Serdce Very
Romantic
2026, Russia
TheatreHD: Zhenitba
Theatrical
2025, Russia
Tickets
7.9
Alla-taksi
Romantic
2024, Russia
Sluchaynyy brak
Romantic
2023, Russia
Hrustalnaya koroleva
Romantic
2023, Russia
Novyj muzh nashej mamy
Romantic
2023, Russia
Kacheli pod kupolom
Romantic
2023, Russia
23 avgusta
Romantic
2023, Russia
Lyubov bez prava peredachi
Romantic
2022, Russia
Lyublyu otca i syna
Drama, Romantic
2020, Russia
7
Koroche
Comedy
2019, Russia
Neznakomka v zerkale
Drama, Romantic
2018, Russia
Sledstvie lyubvi
Romantic, Detective
2017, Russia
7.2
Беглец
Беглец
Drama, Crime
2016, Russia
Gorizont
Sci-Fi
, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree