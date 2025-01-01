Menu
Awards and nominations of Enrico Casarosa

Enrico Casarosa
Academy Awards, USA 2022
Best Animated Feature Film
Nominee
Academy Awards, USA 2012
Best Animated Short Film
Nominee
BAFTA Awards 2022
Best Animated Feature Film
Nominee
