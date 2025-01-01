Menu
Awards
Awards and nominations of Sheila Atim
Cannes Film Festival 2022
Female Revelation
Winner
BAFTA Awards 2023
EE Rising Star Award
Nominee
Toronto International Film Festival 2020
Rising Stars Award
Winner
