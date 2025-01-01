Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Sheila Atim Awards

Awards and nominations of Sheila Atim

Sheila Atim
Awards and nominations of Sheila Atim
Cannes Film Festival 2022 Cannes Film Festival 2022
Female Revelation
Winner
BAFTA Awards 2023 BAFTA Awards 2023
EE Rising Star Award
Nominee
Toronto International Film Festival 2020 Toronto International Film Festival 2020
Rising Stars Award
Winner
Rising Stars Award
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more