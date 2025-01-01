Menu
Daisy Edgar-Jones
Golden Globes, USA 2023 Golden Globes, USA 2023
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2021 Golden Globes, USA 2021
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
BAFTA Awards 2021 BAFTA Awards 2021
Leading Actress
Nominee
