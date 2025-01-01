Menu
Kinoafisha Persons Bill Prady Awards

Bill Prady
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
