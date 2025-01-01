Menu
Kinoafisha Persons Justin Roiland Awards

Awards and nominations of Justin Roiland

Justin Roiland
Awards and nominations of Justin Roiland
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Animated Program
Nominee
