Kinoafisha Persons Bassam Tariq Awards

Awards and nominations of Bassam Tariq

Bassam Tariq
BAFTA Awards 2021 BAFTA Awards 2021
Outstanding British Film of the Year
Nominee
 Outstanding British Film of the Year
Nominee
Sundance Film Festival 2019 Sundance Film Festival 2019
Non-Fiction
Winner
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Berlin International Film Festival 2020 Berlin International Film Festival 2020
Panorama
Winner
Best First Feature
Nominee
