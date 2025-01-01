Menu
Glendyn Ivin
Cannes Film Festival 2003 Cannes Film Festival 2003
Palme d'Or - Best Short Film
Winner
Berlin International Film Festival 2004 Berlin International Film Festival 2004
Best Short Film
Winner
