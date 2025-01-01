Menu
Awards and nominations of Aneil Karia

Aneil Karia
Academy Awards, USA 2022 Academy Awards, USA 2022
Best Live Action Short Film
Winner
BAFTA Awards 2018 BAFTA Awards 2018
Best British Short Film
Nominee
Sundance Film Festival 2020 Sundance Film Festival 2020
World Cinema - Dramatic
Nominee
