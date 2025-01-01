Menu
Aneil Karia
Awards
Awards and nominations of Aneil Karia
Aneil Karia
Academy Awards, USA 2022
Best Live Action Short Film
Winner
BAFTA Awards 2018
Best British Short Film
Nominee
Sundance Film Festival 2020
World Cinema - Dramatic
Nominee
