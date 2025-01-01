Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksandra Kuzenkina
Aleksandra Kuzenkina
Kinoafisha
Persons
Aleksandra Kuzenkina
Aleksandra Kuzenkina
Aleksandra Kuzenkina
Date of Birth
4 March 1990
Age
35 years old
Zodiac sign
Pisces
Popular Films
7.5
Koroche
(2019)
6.7
Hotel Belgrade
(2020)
0.0
Dorogie ucheniki!
(2025)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Romantic
Year
All
2025
2020
2019
2015
2014
All
6
Films
1
TV Shows
5
Actress
6
Dorogie ucheniki!
Comedy, Drama
2025, Russia
Korni
Comedy
2020, Russia
6.7
Hotel Belgrade
Otel «Belgrad»
Comedy
2020, Russia
Watch trailer
7.5
Koroche
Comedy
2019, Russia
Kak ya stal russkim
Comedy
2015, Russia
Vse vernetsya
Drama, Romantic
2014, Russia/Ukraine
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree