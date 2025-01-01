Menu
Aleksandra Kuzenkina
Aleksandra Kuzenkina Aleksandra Kuzenkina
Aleksandra Kuzenkina

Aleksandra Kuzenkina

Aleksandra Kuzenkina

Date of Birth
4 March 1990
Age
35 years old
Zodiac sign
Pisces

Popular Films

Koroche 7.5
Koroche (2019)
Hotel Belgrade 6.7
Hotel Belgrade (2020)
Dorogie ucheniki! 0.0
Dorogie ucheniki! (2025)

Filmography

Genre
Year
All 6 Films 1 TV Shows 5 Actress 6
Dorogie ucheniki!
Dorogie ucheniki!
Comedy, Drama 2025, Russia
Korni
Korni
Comedy 2020, Russia
Hotel Belgrade 6.7
Hotel Belgrade Otel «Belgrad»
Comedy 2020, Russia
Watch trailer
Koroche 7.5
Koroche
Comedy 2019, Russia
Kak ya stal russkim
Kak ya stal russkim
Comedy 2015, Russia
Vse vernetsya
Vse vernetsya
Drama, Romantic 2014, Russia/Ukraine
