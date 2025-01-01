Menu
Victoria Pedretti Awards

Awards and nominations of Victoria Pedretti

Victoria Pedretti
Awards and nominations of Victoria Pedretti
MTV Movie + TV Awards 2021 MTV Movie + TV Awards 2021
Most Frightened Performance
Winner
MTV Movie + TV Awards 2022 MTV Movie + TV Awards 2022
Best Villain
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2019 MTV Movie + TV Awards 2019
Most Frightened Performance
Nominee
