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Lyubov Borisova
Lyubov Borisova Lyubov Borisova
Kinoafisha Persons Lyubov Borisova

Lyubov Borisova

Lyubov Borisova

Occupation
Producer, Director

Popular Films

Khaar kuyaar nomokhtoro 8.0
Khaar kuyaar nomokhtoro (2024)
Tam, gde tantsuyut sterkhi 7.6
Tam, gde tantsuyut sterkhi (2024)
Nado mnoyu solntse ne saditsya 7.2
Nado mnoyu solntse ne saditsya (2018)

Filmography

Genre
Year
Tam, gde tantsuyut sterkhi 7.6
Tam, gde tantsuyut sterkhi Tam, gde tantsuyut sterkhi
Drama 2024, Russia
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Khaar kuyaar nomokhtoro 8
Khaar kuyaar nomokhtoro Khaar kuyaar nomokhtoro
Drama 2024, Russia
Watch trailer
Dzhuluur. mas-restling 6.1
Dzhuluur. mas-restling Dzhuluur. mas-restling
Sport, Drama 2022, Russia
Holodnoe Zoloto 4.7
Holodnoe Zoloto Holodnoe Zoloto
Drama 2022, Russia
Don’t Bury Me Without Ivan 6.8
Don’t Bury Me Without Ivan Не хороните меня без Ивана
Drama 2022, Russia
Watch trailer
Helicopter
Helicopter
Drama 2021, Russia
Nado mnoyu solntse ne saditsya 7.2
Nado mnoyu solntse ne saditsya Nado mnoyu solntse ne saditsya
Drama, Comedy 2018, Russia
The Lord Eagle 7.1
The Lord Eagle Toyon kyyl
Drama 2017, Russia
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