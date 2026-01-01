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Lyubov Borisova
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Kinoafisha
Persons
Lyubov Borisova
Lyubov Borisova
Lyubov Borisova
Occupation
Producer, Director
Popular Films
8.0
Khaar kuyaar nomokhtoro
(2024)
7.6
Tam, gde tantsuyut sterkhi
(2024)
7.2
Nado mnoyu solntse ne saditsya
(2018)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Sport
Year
All
2024
2022
2021
2018
2017
All
8
Films
8
Writer
6
Director
2
Producer
3
7.6
Tam, gde tantsuyut sterkhi
Tam, gde tantsuyut sterkhi
Drama
2024, Russia
Watch trailer
8
Khaar kuyaar nomokhtoro
Khaar kuyaar nomokhtoro
Drama
2024, Russia
Watch trailer
6.1
Dzhuluur. mas-restling
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Sport, Drama
2022, Russia
4.7
Holodnoe Zoloto
Holodnoe Zoloto
Drama
2022, Russia
6.8
Don’t Bury Me Without Ivan
Не хороните меня без Ивана
Drama
2022, Russia
Watch trailer
Helicopter
Drama
2021, Russia
7.2
Nado mnoyu solntse ne saditsya
Nado mnoyu solntse ne saditsya
Drama, Comedy
2018, Russia
7.1
The Lord Eagle
Toyon kyyl
Drama
2017, Russia
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