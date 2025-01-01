Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Lyubov Borisova Awards

Awards and nominations of Lyubov Borisova

Lyubov Borisova
Awards and nominations of Lyubov Borisova
Moscow International Film Festival 2019 Moscow International Film Festival 2019
NETPAC Jury Prize
Winner
Best Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more