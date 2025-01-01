Menu
Awards
Awards and nominations of Wang Quan'an
Berlin International Film Festival 2010
Best Script
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2007
Golden Berlin Bear
Winner
Competition
Winner
Moscow International Film Festival 2000
FIPRESCI Prize
Winner
Golden St. George
Nominee
Berlin International Film Festival 2019
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2012
Best Film
Nominee
