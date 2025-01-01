Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Wang Quan'an Awards

Awards and nominations of Wang Quan'an

Wang Quan'an
Awards and nominations of Wang Quan'an
Berlin International Film Festival 2010 Berlin International Film Festival 2010
Best Script
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2007 Berlin International Film Festival 2007
Golden Berlin Bear
Winner
Competition
Winner
Moscow International Film Festival 2000 Moscow International Film Festival 2000
FIPRESCI Prize
Winner
Golden St. George
Nominee
Berlin International Film Festival 2019 Berlin International Film Festival 2019
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2012 Berlin International Film Festival 2012
Best Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more