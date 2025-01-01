Menu
Awards and nominations of Sean Durkin

Sean Durkin
Cannes Film Festival 2011 Cannes Film Festival 2011
Prix Regards Jeune
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
 Golden Camera
Nominee
Cannes Film Festival 2010 Cannes Film Festival 2010
SFR Prize
Winner
BAFTA Awards 2014 BAFTA Awards 2014
Mini-Series
Nominee
 Mini-Series
Nominee
Sundance Film Festival 2011 Sundance Film Festival 2011
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2010 Sundance Film Festival 2010
National
Nominee
