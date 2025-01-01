Menu
Awards and nominations of Sean Durkin
Awards
Cannes Film Festival 2011
Prix Regards Jeune
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Golden Camera
Nominee
Cannes Film Festival 2010
SFR Prize
Winner
BAFTA Awards 2014
Mini-Series
Nominee
Mini-Series
Nominee
Sundance Film Festival 2011
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2010
National
Nominee
