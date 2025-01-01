Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Daniele Luchetti Awards

Awards and nominations of Daniele Luchetti

Daniele Luchetti
Awards and nominations of Daniele Luchetti
Cannes Film Festival 2010 Cannes Film Festival 2010
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2007 Cannes Film Festival 2007
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 1991 Cannes Film Festival 1991
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1998 Venice Film Festival 1998
Golden Lion
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more