Kinoafisha Persons Shane Carruth Awards

Awards and nominations of Shane Carruth

Shane Carruth
Sundance Film Festival 2013 Sundance Film Festival 2013
Dramatic
Winner
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2004 Sundance Film Festival 2004
Dramatic
Winner
Alfred P. Sloan Feature Film Prize
Winner
