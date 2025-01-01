Menu
Shane Carruth
Awards
Awards and nominations of Shane Carruth
Awards and nominations of Shane Carruth
Sundance Film Festival 2013
Dramatic
Winner
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2004
Dramatic
Winner
Alfred P. Sloan Feature Film Prize
Winner
