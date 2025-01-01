Меню
Награды и номинации Шейн Каррут

Сандэнс 2013 Сандэнс 2013
Драматичный
Победитель
Драматичный
Победитель
Драматургия
Номинант
Сандэнс 2004 Сандэнс 2004
Драматургия
Победитель
Премия Альфреда П. Слоана за художественный фильм
Победитель
