Carlos Carrera
Awards
Awards and nominations of Carlos Carrera
Carlos Carrera
Awards and nominations of Carlos Carrera
Cannes Film Festival 1994
Palme d'Or - Best Short Film
Winner
Venice Film Festival 1995
Golden Lion
Nominee
Sundance Film Festival 1995
Short Filmmaking
Winner
