Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Carlos Carrera Awards

Awards and nominations of Carlos Carrera

Carlos Carrera
Awards and nominations of Carlos Carrera
Cannes Film Festival 1994 Cannes Film Festival 1994
Palme d'Or - Best Short Film
Winner
Venice Film Festival 1995 Venice Film Festival 1995
Golden Lion
Nominee
Sundance Film Festival 1995 Sundance Film Festival 1995
Short Filmmaking
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more