Kingsley Ben-Adir
Cannes Film Festival 2021 Cannes Film Festival 2021
Male Revelation
Winner
BAFTA Awards 2021 BAFTA Awards 2021
EE Rising Star Award
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2021 Screen Actors Guild Awards 2021
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
