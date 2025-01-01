Menu
Kingsley Ben-Adir
Awards
Awards and nominations of Kingsley Ben-Adir
Kingsley Ben-Adir
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Kingsley Ben-Adir
Cannes Film Festival 2021
Male Revelation
Winner
BAFTA Awards 2021
EE Rising Star Award
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2021
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
